В зоне ООС пресечено подпольное производство топлива (Фото)

В зоне проведения операции Объединенных сил пресечено подпольное производство топлива. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сотрудниками Государственной фискальной службы в Донецкой области, которые включены в состав Объединенных сил, совместно со следователями и оперативниками оперативного управления ГУ ГФС в Донецкой области, в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров», проведены следственно-оперативные мероприятия в рамках операции «Акциз-2019».

Задокументирована деятельность по незаконному производству и хранению фальсифицированных горюче-смазочных материалов с целью сбыта потребителям г. Мариуполя и Волновахского района.

На основании постановлений суда проведен ряд обысков в населенных пунктах Волновахского района.

Во время следственных действий были обнаружены насосы для смешивания и закачки топлива, цистерны, канистры, фильтры, транспортное средство-бензовоз, скрытые в земле резервуары и т.д.

По заключению научно-исследовательской лаборатории экспертиз нефтепродуктов, горюче-смазочные материалы не соответствуют требованиям ГОСТа.

На месте подпольного производства изъято 10 тыс. литров дизтоплива, бензовоз и сопутствующее оборудование. Ориентировочная стоимость изъятого составляет около 1,3 млн грн. Изъятое передано на ответственное хранение до принятия решения. Продолжается досудебное следствие.