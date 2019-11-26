Участник ОПГ из «ДНР»: В СБУ рассказали о махинациях с недвижимостью в Киеве

В Киеве завершено досудебное расследование незаконного завладения объектами недвижимости в столице стоимостью более 18 млн грн. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«В организованную группу входили: житель временно неподконтрольной территории Донецкой области, который длительное время проживает в столице, несколько государственных регистраторов, нотариусы, жители столицы. Злоумышленники отчуждали права собственности на недвижимое имущество путем внесения в государственные базы данных недостоверных сведений, оформления фиктивных сделок и доверенностей на подставных лиц, в том числе жителей временно оккупированного Донецка», – говорится в сообщении.

«Незаконно захваченное имущество они перепродавали, а деньги распределяли между собой. В результате сделок дельцы завладели объектами столичной недвижимости, среди которых объекты государственной и коммунальной собственности, торговые и офисные площади, квартиры. В конце прошлого года правоохранители задержали в Киеве организаторов нелегальной схемы. Во время обысков по адресам проживания фигурантов дела выявлены поддельные печати, бланки доверенностей, договоров, сопроводительная документация, паспорта граждан Украины, которые использовались в противоправной деятельности, средства от сделок, огнестрельное оружие – сообщили в СБУ.

По данным ведомства, организатору и одному из исполнителей было избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Действия злоумышленников квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), по ч. 4 ст. 190 (мошенничество);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);

ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги).

«По материалам СБУ Киевская местная прокуратура № 7 направила в суд обвинительные акты по 5 участникам группы», – отметили в пресс-центр СБУ.