В штабе ООС сообщили о провокации со стороны НВФ

Сегодня утром, 26 ноября, незаконные вооруженные формирования из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов осуществили 2 обстрела украинских позиций вблизи населенного пункта Старогнатовка. Огонь велся с направления неподконтрольного украинским властям Петровского. Указанный населенный пункт находится в непосредственной близости к участку разведения №3 (Богдановка). Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В штабе ООС отметили, что таким образом НВФ, пытаясь вызвать огонь накануне встречи ТКГ в Минске, хотят обвинить нашу страну в нарушениях Минских договоренностей.

Объединенные силы огонь в ответ не открывали.