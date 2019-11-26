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В штабе ООС сообщили о провокации со стороны НВФ

26.11.19 10:47
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня утром, 26 ноября, незаконные вооруженные формирования из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов осуществили 2 обстрела украинских позиций вблизи населенного пункта Старогнатовка. Огонь велся с направления неподконтрольного украинским властям Петровского. Указанный населенный пункт находится в непосредственной близости к участку разведения №3 (Богдановка). Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В штабе ООС отметили, что таким образом НВФ, пытаясь вызвать огонь накануне встречи ТКГ в Минске, хотят обвинить нашу страну в нарушениях Минских договоренностей.

Объединенные силы огонь в ответ не открывали.

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