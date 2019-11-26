Экономия на субсидиях: Эксперт прокомментировал новые правила

Правительство Украины нашло вариант, как сэкономить государственный бюджет путем новых правил предоставления субсидий. Об этом рассказал экономист и аналитик Олег Пендзин.

«Один пример явно не социальных действий нового правительства – это уменьшение субсидий до 48 млрд грн, в этом году было 56 млрд грн. Нам говорят, что субсидий хватит всем. Вопрос в том, как считать», – отметил он.

По его словам, на людей, которые тратят на оплату услуг ЖКХ более 15% и должны получать субсидии, 48 млрд грн не хватит. «Что делает правительство: с мая 2020 года меняет граничный порог, с которого начинают начисляться субсидии. Сегодня – это 15%, а с мая месяца будущего года – это 20%. То есть, если у вас соотношение доходов и того, что вы платите за жилищно-коммунальные услуги меньше 20%, то вы уже не попадаете в перечень тех, кто имеет право на получение субсидии», – пояснил Пендзин.

«Такой кусок социума, такой кусок общества вырывается из того перечня, кто сегодня получает субсидии», – добавил эксперт.

Напомним, квитанции на оплату коммунальных услуг будут приходить без учета льгот и субсидий, которые получить можно будет с помощью двух механизмов. При этом по новой системе льготы и субсидии на коммунальные платежи по умолчанию начисляются в безналичной форме.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»