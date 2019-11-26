На Донетчине полиция расследует смертельный пожар

В Покровском районе в результате пожара погиб мужчина. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что в понедельник, 25 ноября, правоохранителям поступило сообщение от работников ГСЧС о том, что во время тушения пожара в летней кухне в с. Михайловка обнаружен труп мужчины.

«Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции выяснили, что погибшим является 62-летний житель дома. По предварительным данным причиной возгорания стала неосторожность при курении», – рассказали в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз.