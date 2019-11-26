В «Л-ДНР» люди, которые не хотят воевать, уезжают, – правозащитник

В «Л-ДНР» люди, которые не хотят воевать, уезжают, но, как правило, не на подконтрольную Украине территорию, а в соседние страны. Об этом рассказал представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

«Сейчас какая тенденция пошла – очень много людей, которые там работают, уезжают либо в Польшу, либо Якутия, Кузбасс – на работу. Туда, где работают шахты. Очень много людей туда уезжают. Те, кто не хочет брать в руки оружие, просто уезжают», – сказал он.

«В Польшу едут, потому что в Украине с шахтами ситуация не из простых», – отметил Лисянский.

Правозащитник добавил, что эти тенденции связаны с задержками по выплате заработных плат на украинских угольных предприятиях, в частности, и на подконтрольной Украине территории Донбасса.

Он также рассказал, что в «Л-ДНР» принуждают людей воевать и вступать в ряды «народной милиции», лишая их рабочих мес, в частности, закрывая шахты.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV