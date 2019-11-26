В Луцке незрячая женщина круглый год вяжет рукавички для бойцов ВСУ (Фото)

В Луцке незрячая женщина ежедневно в течение года вяжет пару перчаток, чтобы в начале зимы передать их бойцам ВСУ на Донбасс. Валентина Мазурик связала очередные 300 пар перчаток, которые вскоре волонтеры доставят на украинским военным.

«Каждый день я стараюсь связать минимум одну пару. Это у меня уже норма, а потом уже все остальные дела», – говорит Валентина.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Женщина помогает украинской армии с 2014 года. По ее словам, к волонтерству ее склонил сын, который 4 года служил медиком в батальоне им. Кульчицкого. «Взял одну пару себе и, можно сказать, благословил на работу», – отметила она.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Технологию вязания пенсионерка разработала сама, до желаемого результата перепробовала несколько способов. Нитками ей помогают небезразличные люди. «Из 12 областей приходили нитки, бандероли, и в Луцке много кто подходил, давали. И трикотаж дают. Есть Николай, он занимается гуманитаркой, так он мне вязаные вещи приносил», – рассказала Валентина.

За 5 лет Валентина Мазурик связала украинским военным 1800 пар теплых рукавичек, потратив на это 150 кг пряжи. Очередную партию изделий накануне Дня ВСУ на Донбасс повезут украинские капелланы. В ящики с рукавичками женщина кладет куклы-мотанки, которые военным передают местные школьники. В каждой паре рукавичек письмо, в нем – пожелание в стихах и номер телефона волонтера.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»