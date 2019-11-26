Уголовное производство по Иловайской трагедии передано в СБУ

Главная военная прокуратура передала уголовное производство по Иловайской трагедии для дальнейшего расследования в Службу безопасности Украины. Об этом сегодня, 26 ноября, рассказала пресс-секретарь главного военного прокурора Евгения Сливко, передает «УНН».

«Дело (по Иловайской трагедии – ред.) передано по подследственности в СБУ», – сказала Сливко.

Объем материалов уголовного производства по Иловайской трагедии составляет более 1150 томов, из них более 550 имеют гриф «Секретно» и «Совершенно секретно».

Как сообщалось ранее, по данным Генеральной прокуратуры Украины, во время боевых действий и событий под Иловайском в августе 2014 года погибли 366 украинских военнослужащих и добровольцев, 429 – были ранены. В Генштабе ВСУ уточнили данные о потерях в боях под Иловайском по состоянию на 2019 год.