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Уголовное производство по Иловайской трагедии передано в СБУ

26.11.19 14:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Главная военная прокуратура передала уголовное производство по Иловайской трагедии для дальнейшего расследования в Службу безопасности Украины. Об этом сегодня, 26 ноября, рассказала пресс-секретарь главного военного прокурора Евгения Сливко, передает «УНН».

«Дело (по Иловайской трагедии – ред.) передано по подследственности в СБУ», – сказала Сливко.

Объем материалов уголовного производства по Иловайской трагедии составляет более 1150 томов, из них более 550 имеют гриф «Секретно» и «Совершенно секретно».

Как сообщалось ранее, по данным Генеральной прокуратуры Украины, во время боевых действий и событий под Иловайском в августе 2014 года погибли 366 украинских военнослужащих и добровольцев, 429 – были ранены. В Генштабе ВСУ уточнили данные о потерях в боях под Иловайском по состоянию на 2019 год.

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