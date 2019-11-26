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В «ЛНР» автомобиль врезался в дерево, двое пострадавших

26.11.19 15:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям поселке Бугаевка (Перевальский р-н, Луганская обл.) произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«Водитель автомобиля ВАЗ-2101 не справился с управлением и совершил столкновение с деревом», – утверждают в «ЛНР».

В результате ДТП пострадали 2 человека. Водитель, мужчина 1974 года рождения, в состоянии средней тяжести госпитализирован в травматологическое отделение больницы в Перевальске. Еще один пострадавший – пассажир авто, мужчина 1969 года рождения – от госпитализации отказался.

«Спасателями МЧС произведена деблокировка водителя из салона деформированного автомобиля», – сообщают в «республике».

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