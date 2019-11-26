«Ваш родственник в беде»: На Луганщине задержали мошенника из «ЛНР»

В Рубежном (Луганская обл.) задержан мошенник из «ЛНР», который действовал по схеме «ваш родственник в беде». Об этом сегодня, 26 ноября, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, правоохранители разоблачили телефонного мошенника – 38-летнего жителя неподконтрольного украинским властям города Красный Луч (после переименования – Хрустальный, Луганская обл.).

«Мужчина периодически приезжал в город Рубежное с оккупированной территории с целью заработка "легких" денег. Так, он действовал по схеме "ваш родственник в беде", то есть звонил потерпевшим и сообщал о том, что якобы их сын попал в ДТП и для решения вопроса на месте немедленно нужны деньги. Он приезжал домой к потерпевшим, которые и выносили ему немалые деньги в долларовом эквиваленте для так называемого "решения вопроса"», – сообщила Погукай.

«Сотрудниками полиции задокументированы уже 5 фактов мошенничества по которым проводится досудебное следствие по статье 190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество". Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», – добавила она.