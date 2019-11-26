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Около 36 тыс. детей в Украине получили статус пострадавших от вооруженного конфликта, – Денисова

26.11.19 13:14
Со страницы в Facebook Людмилы Денисовой
Со страницы в Facebook Людмилы Денисовой

В Украине около 36 тыс. детей получили статус пострадавших от вооруженного конфликта. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Денисова отметила, что выступила на международной конференции «Обеспечение прав ребенка в условиях вооруженного конфликта». «В Украине насчитывается около 36 тыс. детей, которые получили статус пострадавших от вооруженного конфликта. В то же время, почти 25 тыс. детей ежедневно живут и учатся в так называемой серой зоне, а 177 учебных заведений находятся в зоне досягаемости обстрелов», – сообщила омбудсмен.

«Дети получают сложные травмы, подвергаются насилию и психологическим травмам, оставаясь без семьи, родителей и родного дома. Почти 200 тыс. детей покинули территорию своего проживания и вынуждены адаптироваться к новым условиям», – добавила она.

По словам Денисовой, в Украине дети «столкнулись с этими проблемами из-за военной агрессии Российской Федерации, временной оккупации некоторых районов Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым».

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