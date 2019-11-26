Амнистия будет касаться и украинских военных, – эксперт

Амнистия будет касаться и украинских военных, совершивших преступления малой и средней тяжести на Донбассе. Об этом рассказал руководитель аналитического направления Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Олег Мартыненко.

По его словам, в вопросе применения амнистии для участников боевых действий на Донбассе важен вопрос социального пакета, если это касается ВСУ, а не незаконных вооруженных формирований (НВФ) со стороны «Л-ДНР». «Если же просто вопрос термина [комбатанты*], то я должен сказать, что и термин "жертва конфликта" не нравится многим. Одни считают, что это узкий термин, что он должен присваиваться только тем, кто пострадал», – отметил Мартыненко.

Правозащитник уверен, что вопрос терминологии можно решить, а вот с участниками боевых действий со стороны украинской армии, совершивших преступления, ситуация сложнее – в других странах их могут задерживать с подачи России. «Защитить на данном этапе можно, потому что украинское бюро Интерпола может по базам перепроверять вносимых туда людей, перепроверять обстоятельства и факты, по которым лицо внесено в эти списки, и настаивать на том, чтобы человек был снят [с международного розыска], либо, по крайней мере, известить такое лицо, что он находится в списке Интерпола», – рассказал правозащитник.

«Российская сторона ведет досье и собирает негативные факты на наш руководящий состав, на офицеров любого звена, но это всегда должно выливаться в юридическую плоскость и в наличие возможности предъявить обвинение. Если это обвинение в преступлениях малой и средней тяжести, амнистия, которая будет объявлена всем, коснется не только комбатантов со стороны "Л-ДНР", она коснется и комбатантов с нашей стороны. Это вторая часть амнистии, о которой мы все забываем. Мы ведь прекрасно знаем, что далеко не все наши военнослужащие соблюдают закон на линии разграничения», – продолжил Мартыненко.

Он также сообщил некоторые приблизительные данные о правонарушениях со стороны ВСУ: «Воинская служба правопорядка, если не ошибаюсь, говорила, что ежегодно фиксируется порядка 3 тыс. уголовных производств в отношении наших военнослужащих, по разным причинам и по разным статьям. При этом до суда доводятся порядка 300, а реальное наказание в виде лишения свободы получают порядка 70-80 человек. Это очень приблизительно, но тем не менее такое количество у нас есть».

«Если мы будем объявлять амнистию, амнистия будет касаться и наших военнослужащих. Если на офицере [ВСУ] есть преступление малой или средней тяжести – он амнистирован. Все», – резюмировал эксперт.

Правозащитник также считает, что амнистия для участников боевых действий на Донбассе усилит национальную позицию Украины.

Аналитик УХСПЧ назвал и нюансы предоставления амнистии участникам боевых действий в зависимости от вида вооруженного конфликта и рассказал о негативном международном опыте предоставления полной амнистии. Он также рассказал, что к проведению широкой амнистии для участников вооруженного конфликта на Донбассе Украину подталкивает практическая необходимость.

* Комбатант – лицо, принимающее непосредственное участие в боевых действиях в составе вооруженных сил одной из сторон международного вооруженного конфликта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV