ГБР направило в Генпрокуратуру проект подозрения нардепу за угрозы Зеленскому

Государственное бюро расследований направило в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийства в отношении президента Украины действующему народному депутату и гражданке. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

«Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований в тесном сотрудничестве и при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины направили в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины действующему народному депутату Украины и гражданке. Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности упомянутого народного депутата Украины», – сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что «по предварительной информации: 26 октября 2019 года народный депутат Украины и гражданка, находясь в г. Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге "YouTube" и в социальной сети "Facebook", во время которой выражали угрозы убийством, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью».

В ГБР квалифицировали такие действия как угрозу убийством в отношении президента Украины (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).

Ранее сообщалось, что нардеп от «Европейской солидарности» София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой запустили в соцсетях стрим, в котором комментировали поездку президента в Золотое, где он резко пообщался с ветеранами-добровольцами. Политик и волонтер обсуждали варианты возможной гибели главы государства на Донбассе.