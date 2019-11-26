В Дружковке на переходе сбили женщину

В Дружковке (Донецкая обл.) в результате ДТП на пешеходном переходе пострадала женщина. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что около 19 часов 25 ноября в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими.

«На месте происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля "Hyundai", двигаясь по улице О. Тихого, не выбрал безопасную скорость для движения и совершил наезд на женщину 1991 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги на нерегулируемом пешеходном переходе. После этого выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Mitsubishi Lancer". В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, а женщину-пешехода с многочисленными травмами головы и тела доставили в центральную городскую больницу», – рассказали в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).