Президент Эстонии прокомментировала свой визит на Донбасс

Эстония уверена, что Украина сможет побороть коррупцию в ближайшем будущем, чтобы стать привлекательнее для инвестиций и развиваться, в частности бизнес на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 ноября, в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллинне заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

«Главной целью моего визита на Донбасс было то, что после него я могла говорить с лидерами других стран о том, что люди, которые пересекали линию разграничения с той стороны на подконтрольную Украине территорию, боялись общаться с нами в целом. Это показывало, что они пришли со среды, где царит страх», – сказала она.

«Меня сопровождал вице-премьер, и к нему люди тянулись, с ним общались. Это четко показывает, на чьей стороне люди, которые находятся на Донбассе», – добавила Кальюлайд.

Президенты Эстонии и Украины отметили дальновидные двусторонние отношения и значительный потенциал для развития партнерства и подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве.

«Построив крепкое партнерство, Украина и Эстония разделяют видение единой и свободной Европы. Президент Кальюлайд подтвердила неизменность поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Президенты подтвердили свою твердую приверженность международному праву и основным принципам международных отношений. Они призвали Российскую Федерацию ликвидировать незаконную оккупацию Крыма и прекратить свою агрессию, которая продолжается на Донбассе», – сказано в документе, обнародованном на сайте Офиса президента Украины.