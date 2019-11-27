Децентрализация на Донетчине: Стало известно, какая громада самая богатая (Инфографика)

Соледарская городская ОТГ (Донецкая обл.) попала в первую десятку из 96 объединенных территориальных громад (ОТГ) с населением более 15 тыс. жителей. А в Андреевской и Шаховской сельских громадах доходы бюджета в пересчете на одного жителя – самые высокие среди всех 10 громад Донецкой области, в которых анализировали показатели бюджетов за 9 месяцев текущего года. В Андреевской ОТГ это 12,1 тыс. грн, в Шаховской ОТГ – 13 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого офиса по развитию местного самоуправления.

Так, эксперты программы «U-LEAD с Европой» и SKL International сделали анализ исполнения бюджетов 806 ОТГ за 9 месяцев текущего года. Все громады разделили на 5 групп в зависимости от численности населения. К анализу брались такие показатели, как доходы на душу населения, уровень дотационности бюджетов, удельный вес расходов на аппарат управления, удельный вес уровня заработной платы. Затем все данные сводились в общий рейтинг по каждой из групп.

Девятую строчку среди 96 ОТГ Донетчины с населением более 15 тыс жителей заняла Соледарская городская ОТГ. К этой же группе причислена Николаевская городская ОТГ – она ​​оказалась на 27 месте. Доходы бюджета в пересчете на одного жителя громады в Соледарской ОТГ составляют 5 тыс грн, в Николаевской – 3,6 тыс грн.

Во второй группе с численностью населения от 10 до 15 тыс. попали Александровская поселковая и Северская городская ОТГ. Среди 124 громад у Александровской ОТГ 89-е место, у Северской – 115-е. Доход бюджета громады в пересчете на одного жителя составляет в Александровской ОТГ чуть больше 2,9 тыс. грн, в Северской ОТГ – только 885 грн.

В третьей группе громад с населением от 5 до 10 тыс. жителей всего 276 громад. Ильиновская сельская ОТГ заняла 59 место, Черкасская – 195 место. По доходам бюджета в пересчете на одного жителя Ильиновская ОТГ равна показателям Соледарской громады – не более 5 тыс. грн. В Черкасской поселковой ОТГ этот показатель составляет больше 1,9 тыс. грн.

Четвертая группа – самая многочисленная, туда попали 292 маленькие громады с населением менее 5 тыс. жителей. В этой группе Андреевская ОТГ занимает 22 место, Шаховская ОТГ – 25, Звановская ОТГ – 195 место.

В отдельную группу выделены громады, созданные вокруг городов областного значения. В Донецкой области в рейтинг попала только одна такая громада – Лиманская городская ОТГ, которая была создана еще в 2015 году. Она занимает 11 место среди 27 подобных. Доходы бюджета в пересчете на одного жителя составляют 4,4 тыс. грн.

Как отмечается, предварительный анализ бюджетов эксперты-финансисты делали за 6 месяцев текущего года. Если сравнить два рейтинга, то часть громад Донецкой области улучшила свои показатели.

Напомним, карту Донецкой области перекроят. Вскоре в области могут появиться Мариупольский или Краматорский районы. Пока изменения находятся на стадии обсуждения.