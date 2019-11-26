Адресная помощь переселенцам: Какие покупки и доходы влияют на выплату

Выплата внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (так называемые «переселенческие» деньги), не зависит от их доходов. Об этом рассказала начальник отдела принятия решений Константиновского Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Валентина Трубчанинова.

«Эти выплаты назначают один раз в шесть месяцев в твердой сумме. На детей, студентов дневной формы обучения до 23 лет и пенсионеров государство платит по 1 000 грн. Трудоспособные, работающие граждане Украины получают по 442 грн. Пособие лицам с III группой инвалидности выплачивается в размере 1 564 грн, II группы – 1 798,6 грн, I группы – 2 033,2 грн», – сказала она.

Начальник отдела принятия решений Константиновского УТСЗН отметила, что на выплату пособия не влияет покупка автомобиля. «А вот покупка дома или квартиры влияет. То есть если человек или члены его семьи имеют жилье на подконтрольной территории, то такое пособие им вообще не назначается. А если кто-то из семьи купил дом или квартиру, то выплата пособия прекращается в месяце, следующем за тем, когда была приобретена недвижимость», – объяснила Трубчанинова.

По ее словам, не будут платить пособие и тогда, когда у переселенца есть депозит в банке, превышающий размер 25 прожиточных минимумов для трудоспособных на момент назначения. Сегодня это 50 175 грн (2 007 грн х 25).

Напомним, переселенцам может быть прекращена выплата адресной помощи в нескольких случаях.

Источник: Знамя индустрии