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В режиме реального времени: На Донетчине показали центр, где мониторят состояние воздуха (Фото)

26.11.19 17:42
Фото: Facebook / Сергей Натрус
Фото: Facebook / Сергей Натрус

В Краматорске работает центр, где оперативно в режиме реального времени наблюдают за постами системы мониторинга атмосферного воздуха в Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента экологии и природных ресурсов Донецкой областной государственной администрации Сергей Натрус.

«Наконец-то у нас появилась возможность оперативно в режиме реального времени наблюдать за постами системы мониторинга атмосферного воздуха. В этот центр будет поступать вся информация со всех постов мониторинга, как стационарных, так и мобильных», – написал он.

Натрус добавил, что получение такой информации позволит оперативно принимать менеджерские решения и четко отслеживать ситуацию в области по этому вопросу.

Фото: Facebook / Сергей Натрус

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