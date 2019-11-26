В режиме реального времени: На Донетчине показали центр, где мониторят состояние воздуха (Фото)

В Краматорске работает центр, где оперативно в режиме реального времени наблюдают за постами системы мониторинга атмосферного воздуха в Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента экологии и природных ресурсов Донецкой областной государственной администрации Сергей Натрус.

«Наконец-то у нас появилась возможность оперативно в режиме реального времени наблюдать за постами системы мониторинга атмосферного воздуха. В этот центр будет поступать вся информация со всех постов мониторинга, как стационарных, так и мобильных», – написал он.

Натрус добавил, что получение такой информации позволит оперативно принимать менеджерские решения и четко отслеживать ситуацию в области по этому вопросу.