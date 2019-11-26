В Украине стало проще найти «Доступные лекарства», – премьер-министр

В Украине разработан онлайн-инструмент для поиска аптек, работающих по правительственной программе «Доступные лекарства». Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

«Найти доступные лекарства в радиусе 7 км от каждого медицинского учреждения, где работают семейные врачи, педиатры и терапевты – стало проще. Это очень удобно, поскольку, по данным Минздрава, каждый четвертый рецепт по программе погашается пациентом в течение часа. Поэтому благодаря новой карте аптек, где есть Доступные лекарства, человек сможет проложить маршрут до нужной аптеки просто из кабинета врача. А находясь в других городах не волноваться, что не сможет приобрести необходимые лекарства – карта с ближайшей аптекой всегда доступна в смартфоне», – написал он.

Гончарук напомнил, что «Доступные лекарства» – это программа МОЗ, по которой каждый человек с рецептом от семейного врача может получать лекарства, частично или полностью оплаченные государством. «Благодаря программе государство помогает купить лекарства людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, сахарным диабетом и несахарным диабетом», – отмет.

Воспользоваться картой аптек можно по ссылке – http://texty.org.ua/d/2019/medical_reform/#/apteky.

Онлайн-инструмент состоит из поисковой таблицы и интерактивной карты с локализованными на ней аптеками и медицинскими учреждениями.

Также премьер-министр напомнил, что на сегодня программой «Доступные лекарства» воспользовались уже более 1,6 млн человек. Из них более 950 тыс – это пациенты старше 65 лет. В Украине уже есть более 7,7 тыс. аптек и аптечных пунктов, где работает программа «Доступные лекарства». С каждым годом эта цифра увеличивается – в этом году количество таких аптек увеличилось в 1,6 раза.

К тому же каждый год увеличивается и количество лекарств, которые пациенты могут получить бесплатно. Сейчас в Реестре есть более 250 лекарственных средств по программе «Доступные лекарства».