В Украине стало проще найти «Доступные лекарства», – премьер-министр

В Украине разработан онлайн-инструмент для поиска аптек, работающих по правительственной программе «Доступные лекарства». Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.
«Найти доступные лекарства в радиусе
Гончарук напомнил, что «Доступные лекарства» – это программа МОЗ, по которой каждый человек с рецептом от семейного врача может получать лекарства, частично или полностью оплаченные государством. «Благодаря программе государство помогает купить лекарства людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, сахарным диабетом и несахарным диабетом», – отмет.
Воспользоваться картой аптек можно по ссылке – http://texty.org.ua/d/2019/medical_reform/#/apteky.
Онлайн-инструмент состоит из поисковой таблицы и интерактивной карты с локализованными на ней аптеками и медицинскими учреждениями.
Также премьер-министр напомнил, что на сегодня программой «Доступные лекарства» воспользовались уже более 1,6 млн человек. Из них более 950 тыс – это пациенты старше 65 лет. В Украине уже есть более 7,7 тыс. аптек и аптечных пунктов, где работает программа «Доступные лекарства». С каждым годом эта цифра увеличивается – в этом году количество таких аптек увеличилось в 1,6 раза.
К тому же каждый год увеличивается и количество лекарств, которые пациенты могут получить бесплатно. Сейчас в Реестре есть более 250 лекарственных средств по программе «Доступные лекарства».