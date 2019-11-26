В Лисичанске автомобиль вылетел на обочину и перевернулся (Фото)

В Лисичанске (Луганская обл.) из-за несоблюдения Правил дорожного движения (ПДД) автомобиль вылетел на обочину и перевернулся. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Луганской области.

Так, ДТП произошло вчера, 25 ноября, после обеда на улице Красной. Одной из причин стала попытка как можно быстрее обогнать автомобильный поток. «Водители ВАЗ 21011 и ВАЗ 21093, двигаясь в попутном направлении в потоке автомобилей, почти одновременно приняли решение об обгоне. Начал обгон водитель белого авто. Одновременно аналогичный маневр совершил водитель красного авто и совершил столкновение с ВАЗ 21093. В результате аварии легковушка вылетела на обочину и перевернулась», – говорится в сообщении.

Ни один из водителей или пассажиров чудом не травмировался.

В отношении водителей патрульные составили два протокола по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП). Окончательно виновника аварии определит суд.