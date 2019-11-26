Не о Донбассе: Зеленский рассказал, о чем говорил с Путиным

В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не обсуждались переговоры в Нормандском формате по Донбассу. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 ноября, в ходе совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллинне заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«По поводу вчерашнего телефонного разговора с президентом РФ – мы довольны, что к нам вернулись наши корабли. Сначала, как вы знаете, вернулись политзаключенные и моряки, на прошлой неделе вернулись наши военные корабли, но мы обговорили вопрос, что нет всего технического оборудования, которое было. Мы проговорили с президентом, чтоб российская сторона, чтоб Россия вернула нам все, что было до этого, можно и больше, но хотя бы наше», – сказал он.

«Мы уважаем наших партнеров, мы не обсуждали темы нормандской встречи, потому что мы все эти темы должны обсуждать на уровне лидеров стран-участниц "нормандской четверки" – Германии, Франции, России, Украины. Поэтому этот диалог будет 9 декабря», – заявил Зеленский.

По его словам, также обсуждался вопрос нового контракта по транзиту российского газа между Украиной и РФ. «Что касается еще содержания нашего разговора – мы обсуждали вопрос того, что заканчивается год, и нам нужно всем договориться о подписании нового долгосрочного газового договора. Для нас это является приоритетом. Не только для Украины, это энергетическая безопасность и для всей Европы», – отметил президент Украины.