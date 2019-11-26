Децентрализация: На Луганщине ОТГ охватывают 46% территории

В Луганской области на сегодня уже есть 24 объединенные территориальные громады (ОТГ). По территории ОТГ уже охватывают 46%. По населению – 33%. Об этом сегодня, 26 ноября, в Северодонецке во время совещания по вопросам децентрализации сообщил начальник управления по вопросам нормативно-правовой работы и децентрализации облгосадминистрации Вадим Лазников, передает пресс-служба ЛугОГА.

По его словам, проведены первые выборы в 17 ОТГ. Назначены первые выборы на 22 декабря в одной. Не назначены – в шести. По перспективному плану в области предусмотрено создание 45 ОТГ.

Присутствующие рассмотрели вопрос о состоятельности территориальных громад в соответствии с новыми рекомендательными критериями, в частности, на примере Старобельского района. «Мы должны рассчитать возможное укрупнение громад. Необходимо проанализировать состоятельность уже созданных 23 объединенных громад и решить каким образом мы можем улучшить их экономическую состоятельность путем объединения. Следует учесть перспективы их развития в целом. То есть, не на краткосрочную перспективу, а с расчетом на будущее», – сообщил председатель ЛугОГА Сергей Гайдай.

Также обсуждены предложения по административно-территориальному устройству субрегионального уровня. В частности, предусматривается создание шести районов – трех на подконтрольной и трех на временно неподконтрольной территориях Украины.

Кроме того, рассмотрена проблематика объединенных громад вдоль линии разграничения и образования Северодонецкой ОТГ.

Напомним, в ЛугОВГА создана интерактивная карта децентрализации в регионе.

Как сообщалось ранее, в громадах Луганской области будут созданы Центры безопасности.