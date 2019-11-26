Бренд-посол Украины побывал в зоне ООС (Фото)

На днях в гости к пограничникам в Донецкую область прибыл известный путешественник, который установил 4 национальных и 2 мировых рекорда, Артемий Сурин. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Во время визита в район проведения ООС Артемий ознакомился с особенностями службы на КПВВ. «Пограничники непосредственно влияют на экономику, развитие туризма и имидж Украины», – отметил бренд-посол Украины.

Кроме того, он сказал, что не случайно первый этап проекта «Welcome to Ukraine» решил закончить на линии разграничения, где ситуация сложная и суть коммуникаций иная, чем в предыдущих регионах.

В штабе отметили, что Сурин первым из украинцев совершил кругосветное путешествие по всем канонам Лондонского королевского географического общества. За формирование положительного имиджа нашей страны в прошлом месяце он стал одним из 4-х украинцев, которых «Книга рекордов Украины» признала бренд-послами Украины.



