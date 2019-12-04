На людей вообще плевать: В Донецке обсуждают зарплаты

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители обсуждают зарплаты. Своими мнениями люди делятся в соцсетях.

«Как можно прожить месяц за зарплату в 5600 руб. (2097 грн по местному курсу на 4.12.2019 – ред.)? Это просто какой-то ужас, у моей мамы 20 лет стажа, работает она бухгалтером. И все, что она заслужила за это время, это 5600 руб. (грн – ред.)! Соседка наша тетя Маша работает воспитательницей, так она вообще получает 4900 руб. (1835 грн – ред.)», – пишет дончанка Анастасия.

«Такое складывается впечатление, что на людей вообще плевать, власть думает, как бы побольше набить свои карманы. И это очень печально, смотреть на наших родителей, бабушек, дедушек, видеть, как они пытаются выживать за эти копейки, оплачивая коммунальные услуги, покупая лекарства (которые не всегда являются качественными), покупая продукты», – добавляет она.

Многие дончане в комментариях поддерживают Анастасию. При этом есть те, кто советует искать иную работу:

Анна: «Оно так и есть, люди за копейки просто выживают»;

Оксана: «Вы что-то путаете, 4900 руб. (1835 грн – ред.) – это зарплата няни, а не воспитателя»;

Анатолий: «Так зачем вы работаете за 5 тыс. руб. (1873 грн – ред.)?... Откуда эти убогие убеждения? Почему ты никому ничего не должен, а тебе вдруг все должны?»;

Миха: «Если воспитатели в детском саду перестанут работать за 4 тыс. руб. (1498 – ред.), то куда вы будете водить своих детишек?»;

Олег: «Скажу по собственному опыту, кто захочет – найдет работу с з/п 14 тыс. руб.+ (5243 грн – ред.), но те, кто все время ноет и продолжает работать, только и пишут, какие з/п низкие. Ответ очевиден: не нравится за копейки работать – ищи другую работу или поезжай на заработки»;

Светлана: «Во какой умный! Молодой видать, дерзкий! Ты это расскажи женщине, которой 50 лет, всю жизнь проработавшей по специальности, которой скоро на пенсию. Как ей ехать на заработки? Или, еще лучше, расскажи пенсионерам, получающим только пенсию ДНР в 4 тыс. руб. (1498 – ред.) и больным в хлам, т.к. старые уже люди!»;

Андрей: «Речь о женщинах, воспитателях и бухгалтерах, они не могут, как ты, шабашить на стройках и ремонтах».

Пользователи соцсетей отмечают, что не везде в «ДНР» платят зарплату вовремя, а также пишут о маленьких пенсиях:

Александр: «В Шахтерске шахтерам еще 30% зарплаты не выплатили за сентябрь, а тут хоть какая-то стабильность»;

«Августин Верховный»: «А че вы хотели от республики? Вы думали, будем жить, как цари? Это только начало, дальше будет хуже»;

Валерия: «У моей бабушки 50 лет беспрерывного стажа учительницей начальной школы. Все, что она заслужила, это пенсию в 5500 руб. (2060 грн – ред.)»;

Антон: «У моей мамы 33 года стажа бухгалтером, и пенсия-минималка».

Также люди обсуждают ситуацию со студентами: