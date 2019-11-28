Паспорт РФ получить не сможет: В «ДНР» обсуждают ситуацию с туберкулезом среди «военных»

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области многие участники незаконных вооруженных формирований болеют туберкулезом. Ситуацию обсуждают местные жители в соцсетях.

«Никогда не думал, что такое может вообще случится. Двоюродный брат пошел добровольцем в армию. Перед этим прошел комиссию и флюорографию. Было все в порядке – здоров. Через 7 месяцев службы сообщил, что сделал рентген и нашли туберкулез… На данный момент он проходит лечение», – пишет Данил.

Жители неподконтрольной Донетчины делятся своей информацией:

Алена: «Вот только что в соседнем паблике читала про еще одного такого»;

Алина: «Болеют, да»;

Стас: «Нормальное питание и лечение! И все будет хорошо, тем более, если молодой еще»;

Сергей: «Если в роте один с туберкулезом, то тогда всех отправляют на осмотр, чтоб массовости не было»;

Юлия: «Ну вообще, лечение за счет "предприятия", у всех военных так»;

Ольга: «Вы еще на грипп и на коклюш начните жаловаться».

При этом многие пользователи соцсетей отмечают, что «военные» могли заразиться не только на «службе»:

Антоний: «Туберкулезом можно заразиться где угодно»;

Алина: «Туберкулез давно уже перестал быть асоциальным заболеванием. Его схватить можно и в маршрутке»;

«Mi Ledi»: «Вообще, туберкулез возникает от того, что человек не очень хорошо питается, в стрессе постоянном и сырых и холодных условиях жизни. К сожалению, каждый может заболеть, тем более, от такой жизни беспросветной»;

Вячеслав: «Туберкулезом может заболеть, к сожалению, каждый и абсолютно где угодно – благосостояние и вид деятельности не застрахуют никого от этой болезни».

Также люди отмечают, что «военный» теперь не сможет получить паспорт РФ. «Заболевают те, у кого или иммунитет упал, или находятся в сырых и холодных местах. А о заболевшем вояке теперь могу сказать так: если не успел подать на паспорт РФ, то уже и не сможет… На паспорт РФ надо подтверждать отсутствие СПИДа и туберкулеза», – пишет Андрей.