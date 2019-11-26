«На въезде в Еленовке полный капец»: Ситуация в пунктах пропуска днем 26 ноября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 26 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Ольга: «10:45. "Каргилл" на выезд основная очередь с моста, льгота чуть меньше»;
- Светлана: «13:44. На "Каргилле" очередь почти до моста основная, движется каждые 15-20 минут машин по 5».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Анна: «11:33. В Еленовке в Волноваху пешая была большая, но два окошка работают, прошли за полчаса. Машин в Донецк 50, из Донецка – 150 и 35 льготы. На Перлыне машин нет, людей практически тоже»;
- «J»: «13:49. На въезде в Еленовке полный капец. Погранцы о****ли вкрай, прут бусики с пенсами втупую, льгота недоделанная. Основная стоит. Протяжка на 6 машин за 30 минут».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Anton: «14:03. Пищевик из Украины 6 машин».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.