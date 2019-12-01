Бизнес-идея родилась на кухне: Переселенцы из Донецка производят натуральные приправы под собственным брендом

В Полтаве семья переселенцев из временно неподконтрольного украинской власти Донецка производит натуральные приправы и основала собственный бренд. Их бизнес-идея родилась на кухне, за семейным столом – просто захотели делать натуральные приправы, без консервантов и добавок, пишет «24 канал».

Так, основатель Артем Вербицкий родился на Донбассе. В Полтаву семья переехала в 2014 году. Молодая семья разрасталась – сейчас у супругов Артема и Натальи четверо детей: старшему – 10 лет, младшему – месяц.

Надо было как-то кормить такую семью, поэтому, посоветовавшись, муж с женой и ее сестрой Мариной попытались продать на местном фестивале приправы собственного производства. Приправу готовили из свежих трав, которые любят в этой семье. В таком виде зелень нравится даже детям. Домашняя приправа из смеси пряных трав пришлась по душе и полтавчанам. Так начался семейный бизнес в 2015 году.

Первый год они делали продукцию на кухне. Потом на ней стало мало места, поэтому переехали в помещение на 30 кв. метров . Сейчас у них есть 90 кв. метров , а также склад сырья, готовой продукции и отдельно выделенный производственный цех.

Семья готовит четыре вида оригинальных приправ: острую, нежную, пряную и классическую, которая подходит практически всем. Главные ингредиенты – укроп, петрушка, кинза, базилик. К зелени, в зависимости от рецепта, добавляют чеснок, перец. Консервируют, как когда-то это делали бабушки, с использованием только соли.

Свояченица Марина Гончарова – главный вдохновитель и автор всех рецептов бренда. Она является мастером гармоничного сочетания ярких пряностей. Она рассказала, что кинзу любят не все, поэтому пришлось поработать над ароматом.

Переселенцы поделились, что как и в семье, в бизнесе все помогают друг другу. Ко всему подходят с легкостью и хорошим настроением.