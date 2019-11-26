Военная полиция: Чем будет заниматься в Украине и в чем риск

В Украине до конца 2019 года будет создана Военная полиция. Такая полиция призвана усовершенствовать организацию обеспечения правопорядка и законности в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины (ВСУ), правоохранительных органах специального назначения и других военных формированиях. Также, речь идет об обеспечении возможности эффективно и оперативно вести расследование наиболее распространенных военных преступлений. Об этом рассказал глава Совета Всеукраинского объединения «Союз участников миротворческих операций» Сергей Грабский, передает «Слово і Діло».

Эксперт обратил внимание, что военная полиция есть в большинстве европейских стран, в США и Канаде, а также России.

Грабский подчеркнул, что военную полицию не стоит сравнивать с Национальной гвардией, поскольку это совершенно разные структуры даже в подчинении. Нацгвардия – это подразделение Министерства внутренних дел (МВД), а Военная полиция подчиняется Минобороны или ВСУ.

Однако, отметил он, фактически в Украине уже существует Военная полиция. Грабский напомнил, что еще с 2002 года в ВСУ действует Военная служба правопорядка (ВСП), которая следит за порядком в армии и соблюдением военнослужащими устава Вооруженных сил.

«Ранее предполагалось, что структура Военной полиции будет заниматься коррупционными деяниями. Однако ситуация, когда разбирать коррупцию в Минобороны нужно органу, который подчиняется министру обороны, кажется странной. В этом есть риск и большие сомнения, что такой орган будет достаточно эффективен», – прокомментировал Грабский.

В целом, эксперт отметил, что задача Военной полиции следить за правопорядком и соблюдением законов в системе Министерства обороны. В задачи также входит проверка документации, соблюдение порядка на территории воинских гарнизонов, оказание помощи при осуществлении различных операций, контроль в зоне боевых действий, где обычная полиция может быть задействована в очень ограниченных масштабах.

По его мнению, гораздо лучше, если Военная полиция будет иметь стандартные функции, то есть останется одним из органов обеспечения ВСУ. Не стоит добавлять антикоррупционные функции, поскольку это, как заметил Грабский, будет малоэффективно.

Он также отметил, что законодательные инициативы по созданию Военной полиции отнюдь не противоречат Конституции. «Ни у кого не вызвало вопросов создания, например, высокомобильных десантных войск. Точно так же абсолютно конституционным является создание такого органа, как военная полиция в сфере деятельности Минобороны», – подытожил Сергей Грабский.