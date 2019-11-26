На Запорожье бывшего «финансиста ЛНР» суд освободил от уголовной ответственности

В Запорожской области бывшего «финансиста» «народной милиции ЛНР» суд освободил от уголовной ответственности за добровольное сотрудничество с правоохранителями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Как установило следствие, жителя Бердянского района Запорожской области в «ЛНР» приняли на «должность финансиста» «7 отдельной гвардейской мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР», где он «служил» в период с ноября 2015 года по август 2019 года. Сам лично в убийствах, изнасилованиях и нападениях мужчина не участвовал.

В августе 2019 года он сам прекратил сотрудничество с участниками НВФ. Мужчина добровольно сообщил СБУ Запорожской области об участии в НВФ и помогал следствию в расследовании других преступлений, связанных с деятельностью НВФ «ЛНР».

«По результатам проверки установлено, что последний не был руководителем или организатором террористической группы, а также не участвовал в убийствах, пытках, изнасилованиях, нападениях на предприятия, учреждения, организации и других тяжких преступлениях», – говорится в сообщении.

Согласно данным прокуратуры, Октябрьский районный суд Запорожья освободил бывшего участника НВФ от уголовной ответственности за совершенные действия, в рамках программы Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома».