В «Л-ДНР» участники НВФ обустраивают огневые позиции вблизи районов разведения сил

На неподконтрольном украинским властям Донбассе рядом с районами разведения сил незаконные вооруженные формирования (НВФ) продолжают обустройство новых огневых позиций для минометов и артиллерии. Об этом сегодня, 26 ноября, во время брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск продолжает мероприятия по обустройству дополнительных огневых позиций для минометов и артиллерии, в т. ч. вблизи районов отвода сил и средств», – отметил Гуцуляк.

Кроме того, по данным ГУР, на передовую завозятся новые партии боеприпасов, которые в большинстве случаев хранятся с нарушениями мер безопасности. «Так, 23 ноября из-за нарушения российскими наемниками пожарной безопасности произошел взрыв боеприпасов в 3 отдельной мотострелковой бригаде 1 Армейского корпуса (Донецк) Вооруженных сил Российской Федерации. Командование противника пытается скрыть причины и последствия этого события», – отметил спикер Минобороны.

В то же время, добавил Гуцуляк, российские пропагандисты воспользовались указанным случаем для съемок фейковых видео материала о якобы обстрелах со стороны Объединенных сил для обвинения наших воинов в нарушении режима прекращения огня.