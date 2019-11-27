Некачественные коммунальные услуги: Как жителям Донбасса защитить свои права

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предоставила разъяснение о том, как потребителям в Украине, в том числе на Донбассе, защитить свои права, когда они нарушены поставщиками жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Сначала нужно попытаться урегулировать спор путем отправки акта-претензии, а если это оказалось безрезультатным, обратиться в Госпродпотребслужбу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Госпродпотребслужбе напомнили, что в соответствии со ст. 7 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» потребитель обязан заключать договор на предоставление жилищно-коммунальных услуг, поскольку договор – это именно тот документ, на основании которого потребитель может предъявлять претензии за непредоставленные или некачественно предоставленные услуги, а также требовать выполнения перерасчета и возмещения убытков.

Кроме того, предоставление ЖКУ осуществляется на договорных началах.

«Договоры о предоставлении ЖКУ заключаются в соответствии с типовыми или примерными договорами, утвержденными Кабинетом Министров Украины или другими уполномоченными государственными органами в соответствии с Законом. Такие договоры могут утверждаться отдельно для разных моделей организации договорных отношений (индивидуальный договор и коллективный договор о предоставлении коммунальных услуг) и для различных категорий потребителей (индивидуальный потребитель, коллективный потребитель)», – пояснили в ведомстве.

При этом следует отметить, что потребитель в соответствии со ст. 7 Закона имеет не только права, но и обязанности.

И все же в случае непредоставления, предоставления не в полном объеме или ненадлежащего качества коммунальных услуг потребитель имеет право вызвать исполнителя коммунальных услуг (его представителя) для проверки количества и/или качества предоставляемых услуг.

По результатам проверки качества предоставления коммунальных услуг или качества услуг по управлению многоквартирным домом составляется акт-претензия, который подписывается потребителем и исполнителем коммунальной услуги или управляющим (относительно услуги по управлению многоквартирным домом).

Исполнитель коммунальной услуги или управляющий обязан прибыть на вызов потребителя в сроки, определенные в договоре о предоставлении услуги, но не позднее чем в течение суток с момента получения уведомления потребителя.

Акт-претензия составляется исполнителем коммунальной услуги или управляющим (в случае многоквартирного дома) и потребителем и должен содержать информацию:

о том, в чем заключалось непредоставление, предоставление не в полном объеме или ненадлежащее качество коммунальной услуги или услуги по управлению многоквартирным домом;

дату (срок) ее непредоставления, предоставление не в полном объеме или ненадлежащего качества;

другую информацию, характеризующую непредоставление услуг, предоставление их не в полном объеме или ненадлежащего качества.

В случае если исполнитель коммунальной услуги или управляющий не прибудут в установленный срок или необоснованно откажутся подписать акт-претензию, такой акт подписывается потребителем, а также не менее чем двумя потребителями соответствующей услуги, проживающих в соседних зданиях (в квартирах – если услуга предоставляется в многоквартирном доме), и направляется исполнителю коммунальной услуги или управляющему заказным письмом.

Исполнитель коммунальной услуги или управляющий в течение 5 рабочих дней должен решить вопрос об удовлетворении требований, изложенных в акте-претензии, или предоставить потребителю обоснованный письменный отказ в удовлетворении его претензии.

В случае непредоставления исполнителем (управляющим) ответа в установленный срок претензии потребителя считаются признанными таким исполнителем (управляющим).

Если урегулировать спор путем направления акта-претензии не удалось, то Закон определяет, что защита прав потребителей ЖКУ осуществляется Госпродпотребслужбой.