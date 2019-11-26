На Донетчине ОБСЕ зафиксировала 125 взрывов

В Донецкой области за минувшие выходные, с вечера 22 ноября по вечер 24 ноября, ОБСЕ зафиксировала 125 взрывов. В Луганской области за этот период зарегистрировано 5 взрывов. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за 25 ноября 2019 года.

Так, в Донецкой области с вечера 22 по вечер 23 ноября большинство нарушений режима прекращения огня было зафиксировано в районах Широкино и Гнутово. За этот период Миссия также зафиксировала примерно 45 взрывов.

«С вечера 23 по вечер 24 ноября Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе большее количество взрывов (примерно 80), по сравнению с предыдущими сутками», – говорится в сообщении.

По данным СММ, большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе большая часть взрывов, зафиксировано в районах Светлодарска, Широкино, а также в районе Донецкой фильтровальной станции.

Также, в Луганской области ОБСЕ зарегистрировала 5 взрывов. «Все нарушения режима прекращения огня зафиксированы в районах к югу и юго-юго-восток от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска)», – отметили в СММ ОБСЕ.