НВФ укладывают рельсы на железнодорожном мосту вблизи Станицы Луганской, – ОБСЕ

Вблизи Станицы Луганской (Луганская обл.) в полукилометре от восстановленного недавно моста, патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировал рабочих с неподконтрольной украинским властям территории Луганской области, которые укладывали рельсы на железнодорожном мосту через Северский Донец. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ за 25 ноября 2019 года.

«23 ноября в пределах участка разведения в районе н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска) члены патруля СММ видели 3 рабочих из неподконтрольных правительству районов, которые устанавливали рельсы на железнодорожном мосту приблизительно в 500 м к востоку-северо-востоку от моста у Станицы Луганской (15 км к северу от Луганска)», – сказано в сообщении Миссии.

Как известно, железнодорожный мост в Станице Луганской не был поврежден.

Также, 23 и 24 ноября команда Миссии видела не менее 3 членов НВФ с нарукавными повязками с надписями «СЦКК» между нововозведенной секцией моста в районе Станицы Луганской и блокпостом НВФ южнее моста.

«23 и 24 ноября команда Миссии видела 4 рабочих из подконтрольных правительству районов, которые устанавливали два металлодетектора на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) к северу от моста у Станицы Луганской», – отметили в ОБСЕ.