Статус Донбасса: Что могут потребовать от Украины на Нормандском саммите

Главным содержанием саммита «нормандской четверки», который пройдет 9 декабря в Париже, может стать обсуждение заявлений о возможности отказа Украины от Минских соглашений и постоянного статуса для Донбасса. Такое предположение высказал политолог-международник Владимир Воля, передает «Слово і Діло».

«Если точнее, то от президента Украины Владимира Зеленского будут требовать подтверждения приверженности Украины тем позициям, на которые она согласилась при предыдущей власти», – считает эксперт.

Воля не исключил, что риторика властей Украины могла вызвать возмущение у руководства Российской Федерации. «Возможно, президент РФ Владимир Путин решил при западных лидерах "разорвать" Владимира Зеленского, который имеет низкую политическую компетентность и практически не имеет политического опыта. Но получится ли? Можно ли ожидать сюрпризов от Зеленского?» – прокомментировал эксперт.

В свою очередь, политолог Олег Лисный отметил, что Украина оказалась в той ситуации, когда надеяться можно на лучшее, а готовиться к худшему. «С другой стороны, Украине важно понять, что наши партнеры прежде всего защищают интересы своих стран и избирателей. Поэтому рассчитывать на то, что Франция, Германия или другие страны начнут отстаивать исключительно наши интересы, глупо. Это сказки», – считает Лисный.

Более того, политолог предположил, что сейчас у Франции и Германии появился шанс заморозить конфликт и начать торговать с РФ. Он не исключил, что есть намерение снять санкции с России. Лисный пояснил, что Франция и Германия очень мощное бизнес-лобби, которое постоянно оказывает давление, поскольку на длительное время они потеряли сильного бизнес-партнера – РФ.

«Поэтому расклад не в пользу Украины. Сейчас все будет зависеть от того, насколько талантливой будет наша дипломатия», – убежден эксперт.

По его мнению, встреча в «нормандской формате» не станет решающей, даже если произойдет в ближайшее время. Кроме того, он подчеркнул, что сейчас нормандская встреча может состояться только после больших уступок перед Путиным.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам заявил, что прекращение огня на Донбассе станет темой обсуждения во время встречи в «нормандском формате» 9 декабря.

Напомним, о том, что переговоры в Нормандском формате состоятся 9 декабря в Париже сообщила администрация президента Франции и эту информацию позже подтвердили в Кремле.