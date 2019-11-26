Это настоящая война перед нашей дверью, – глава МИД Германии о конфликте на Донбассе

О том, что на Донбассе продолжается война не должны забывать в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас на Берлинской конференции по вопросам внешней политики, передает «Укринформ».

«Не надо забывать, что война на востоке Украины – это война, в которой уже погибло 10 тыс. человек, и люди продолжают гибнуть. Что это настоящая война перед нашей дверью», – заявил глава МИД Германии.

По его словам, эта война еще продолжается, хотя и исчезла в настоящее время с первых полос мировых СМИ.

Маас напомнил, что Германия с самого начала активно присоединилась к поиску политического урегулирования ситуации в Украине, и сейчас впервые за долгое время появились «осторожно-позитивные сигналы», которые вселяют надежду.

В частности, заявил министр, в ближайшие дни состоится саммит в «нормандском формате», который должен стать «важным шагом на еще более длинном и тяжелом пути взаимопонимания не только между Украиной и Россией, но и между Европой и Россией», заявил министр.

В то же время Маас подчеркнул, что в этом понимании не будет особо немецкого подхода, и заверил, что Германия готова развивать «европейский подход к России» и не намерен действовать «через головы» своих соседей.

Как подчеркнул глава МИД, Германия для многих стран является мостом между Востоком и Западом.