Заместителю мэра Славянска сообщили о подозрении: Способствовал проведению «референдума ДНР»

В Славянске (Донецкая обл.) следователи Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили о подозрении одному из заместителей городского головы за организацию «референдума» в поддержку «ДНР» в 2014 году. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-центр СБУ.

Как установило следствие, в апреле 2014 года, во время председательства подозреваемого заместителя мэра, на сессии горсовета депутаты приняли решение о проведении фейкового «референдума» и назначении лидера одного из бандформирований председателем исполкома горсовета. Кроме того, чиновник способствовал легализации незаконных вооруженных формирований (НВФ) через создание «народной дружины».

«СБУ подозревает заместителю мэра в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Сейчас продолжается расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция ч. 1 ст. 110 УК Украины предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок. Санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины –лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.