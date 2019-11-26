В ПФУ рассказали о финансировании пенсионных выплат

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование выплаты пенсий за ноябрь. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-служба ПФУ на своей странице в Facebook.

«Пенсионным фондом Украины завершено финансирование пенсий за ноябрь», – сказано в сообщении.

По данным Фонда, на выплаты пенсий было направлено 35,2 млрд грн.

Инфографика: ПФУ

Ранее сообщалось, что с 1 декабря 2019 года органами ПФУ будет проведен автоматический перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума, в том числе для лиц, утративших трудоспособность. Это будет третье в этом году повышение этого показателя. С декабря он составит 1 тыс. 638 грн.