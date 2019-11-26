На Луганщине водителей предупредили об ухудшении погоды

В Луганской области 27 ноября ожидается ухудшение погоды, гололедица. Полиция обратилась к водителям с просьбой соблюдать осторожность и быть внимательными на дорогах. Об этом сегодня, 26 ноября, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

«Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий! Уважаемые участники дорожного движения, утром и днем 27 ноября по г. Северодонецку и местами по Луганской области ожидается гололед, на дорогах местами гололедица», – написала Погукай.

Она призвала водителей быть внимательными на дорогах. «Полиция обращается к водителям с просьбой во время осложнения погодных условий быть особенно внимательными и неуклонно соблюдать Правила дорожного движения», – отметила пресс-секретарь ГУ НП в Луганской области.