Дружковка в смартфоне: Заработало мобильное приложение с информацией о работе учреждений города

В Дружковке (Донецкая обл.) стало доступно первое городское мобильное приложение «Smart Druzhkivka» (Умная Дружковка) с информацией о работе учреждений коммунальной и социальной сферы.

Так, приложение «Smart Druzhkivka» – это интерактивная система дополнительной информации, которая может использоваться для лучшей навигации людей в городском пространстве и полноценного включения людей с инвалидностью в жизнь громады.



Для работы аппликации было изготовлено 500 табличек, расположенных на заведениях коммунальной и социальной сферы, учреждениях здравоохранения, культуры, спорта и образования. На табличках находится QR-код и название заведения, учреждения или кабинета, которые продублированы шрифтом Брайля. QR-код включает в себя следующую информацию: адрес, график работы, контактные телефоны, электронный адрес, сайт и перечень услуг.

В случае необходимости голосовой подсказчик в приложении может проговаривать всю информацию, содержащуюся в QR-коде.

«Это первое мобильное приложение для Дружковки. Все очень просто – ты просто берешь телефон, сканируешь QR-код, например, на кабинете лаборатории в больнице, и получаешь необходимую информацию, какое время приема анализов, а когда можно получить результаты. Это позволит лучше ориентироваться в городе, как дружковчанам, так и гостям города. Также приложение помогает людям с инвалидностью быть включенными в жизнь общества», – рассказал член Комитета доступности Дружковки Дмитрий Баландюк.

Создание мобильного приложения «Smart Druzhkivka» стало возможным благодаря поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID).

Источник: «Громадський простір»