В Украине с 20 декабря в обращении появится монета номиналом 5 гривен

Национальный банк Украины объявил о завершении обновления банкнотно-монетного ряда, которое длилось, начиная с 2014 года. В обращение будут введены монеты номиналом 5 и 10 грн, которые постепенно заменят бумажные банкноты. Монеты номиналом 5 грн появятся в обращении с 20 декабря этого года. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-служба НБУ.

«Замена банкнот номиналами 5 и 10 гривен на монеты объясняется тем, что это позволит государству сэкономить около 1 млрд грн. Ведь продолжительность жизни монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот мелких номиналов», – говорится в сообщении.

Так, с 20 декабря 2019 года вводятся в обращение монеты номиналом 5 грн, а в середине 2020 года – монеты номиналом 10 грн.

В то же время, с 20 декабря этого года будут введены обновленные банкноты номиналом 50 грн, и с 25 февраля 2020 года – номиналом 200 грн. Они имеют усовершенствованную систему защиты, и своим дизайном следуют банкноте нового поколения гривны – номиналами 20, 100, 500 и 1000 грн.

«Гражданам не нужно обменивать банкноты номиналами 5, 10, 50 и 200 грн старого образца на обновленные банкноты и оборотные монеты. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и предварительным банкнотами соответствующих номиналов. Банкноты номиналом 5 и 10 грн предыдущих лет выпуска постепенно – в результате естественного износа – будут заменяться в обращении монетами и обновленными банкнотами», – отмечается в сообщении.

По информации НБУ, после завершения оптимизации номинальный ряд гривны сократится с 17 до 13 номиналов, пока в обращении будут находиться монеты 25 коп. Поскольку монеты номиналом 25 коп, которые будут попадать в банки, возвращаться обратно в оборот не будут, постепенно их станет все меньше. В конце концов номинальный ряд гривны достигнет наиболее оптимального размера – 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 коп, 1, 2, 5 и 10 грн) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 грн).