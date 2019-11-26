«Манчестер Сити» – «Шахтер»: Превью матча

В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» в Англии сыграет с «Манчестер Сити». Матч состоится сегодня, 26 ноября, на «Сити оф Манчестер». Начало в 22:00, сообщает пресс-служба «горняков».

Перед матчем. «Шахтер» прибыл в Манчестер вечером 24 ноября. В Англию отправились 20 футболистов. Кроме дисквалифицированного Марлоса с командой не полетели Тайсон, Дентиньо, Майкон (вне заявки на групповой этап), Бутко и Бондарь. Зато в предварительный список попал Соломон, пропустивший порядка 3 недель после травмы в игре с «Карпатами» (2 ноября).

В понедельник, 25 ноября, состоялись традиционные предматчевые мероприятия. «Горняки» потренировались на поле «Сити оф Манчестер», а главный тренер Луиш Каштру и защитник Николай Матвиенко ответили на вопросы СМИ в формате пресс-конференции.

Турнирная ситуация в группе оставляет хорошие шансы на выход в плей-офф всем участникам. «Аталанта», которая на 4 очка отстает от «Шахтера» и загребского «Динамо», вполне способна вернуться в борьбу при условии победы над хорватами в Милане. «Оранжево-черные» примут команду Гасперини в заключительном туре в Харькове 11 декабря.

Соперник. В чемпионате Англии «Манчестер Сити» сейчас находится на 3-м месте. Подопечные Пепа Гвардиолы на 9 очков отстают от «Ливерпуля» и на 1 от «Лестера». «Горожане» в этом сезоне трижды терпели поражения (от «Норвича», «Вулверхэмптона» и «Ливерпуля»). Тем не менее перед домашней встречей с «Шахтером» они одержали волевую победу над «Челси»: пропустили на 21-й минуте, но перевернули результат еще до перерыва (итоговые 2:1).

В группе Лиги чемпионов «Сити» фактически не испытывает никаких проблем. Уже во вторник манчестерцы могут оформить выход в плей-офф в случае положительного результата с «Шахтером». Англичане с 10 очками лидируют после 3 побед на старте и выездной ничьей с «Аталантой».

Из-за травмы предстоящий поединок пропустит нападающий Серхио Агуэро. Участие получивших повреждения в том же матче с «Челси» Родри и Давида Сильвы под вопросом.

История взаимоотношений. В противостоянии с «Манчестер Сити» у «Шахтера» 1 победа и 4 поражения с общей разницей мячей 2–15.

Предыдущая встреча. 18 сентября в Харькове чемпион Англии забил 3 безответных мяча. На 24-й минуте Марез был первым на добивании после попадания Гюндогана в штангу, на 38-й уже Рияд ассистировал Илкаю, а точку «горожане» поставили в контратаке за четверть часа до конца – отличился Жезус.