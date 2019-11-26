Введению миротворцев на Донбасс предшествуют долгие переговоры, – эксперт

Введению миротворцев на Донбасс предшествуют долгие переговоры между противоборствующими сторонами и еще до голосования в Совбезе ООН. Об этом рассказал руководитель аналитического направления Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Олег Мартыненко.

«Миротворческая миссия, если она будет введена, это не на год и не на два – это на несколько лет. Это делается по решению Совета безопасности ООН, который резолютирует о том, что он одобряет введение миротворческой миссии в страну. Естественно, без участия участников конфликта и правительства страны, на территорию которой вводится миротворческая миссия, это не происходит», – отметил он.

По его словам, до введения миротворцев на Донбасс должны пройти длительные консультации и переговоры, а согласие еще до голосования в Совете безопасности ООН на такую миссию должны дать все участники вооруженного конфликта.

«Есть несколько видов миротворческих миссий. Один из них – принуждение к миру. Это, по сути, вооруженная военная операция. Это когда купола десантников пестреют на все небо, едут танки, подавляются любые огневые точки, наступает тяжелый мир с пороховым запахом. Но миротворческие миссии ООН это очень не любят, таких операций около 4-х за всю историю. Ни одна страна не любит посылать своих солдат на благо другой страны, чтоб их там убили», – рассказал Мартыненко.

«Поэтому для того, чтобы ввести миротворческую миссию по поддержанию мира, тогда между воюющими сторонами идут длительные переговоры с воюющими сторонами, что, если мы вводим миссию и вы, и вы согласны, заключаете перемирие, сначала вы отводите войска на расстояние 25-50 км и делаете демилитаризированную зону, если вы это сделаете – тогда мы, как ООН, своих миротворцев в этот коридор или демилитаризированную зону направляем. Тогда приезжает миротворческая миссия», – пояснил правозащитник.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV