200 скорых для Украины: Фонд Рината Ахметова передал медикам «скорые»-внедорожники

Фонд Рината Ахметова передал сегодня 31 автомобиль первичной медико-санитарной помощи, созданный на базе Toyota Land Cruiser. Торжественное вручение ключей медикам состоялось в рамках проекта «200 скорых для Украины». Таким образом, уже 170 из 200 автомобилей «скорой помощи» от Фонда Рината Ахметова спасают жизни украинцев по всей стране, сообщает пресс-служба Фонда.

Уникальность скорых-внедорожников в том, что впервые такие суперсовременные машины получат государственные амбулатории в отдаленных районах и селах.

Спецавтомобили Toyota Land Cruiser оснащены по последнему слову медицинской техники. Они изменят качество оказания экстренной и первичной медико-санитарной помощи в маленьких селах и поселках.

«Ринат Ахметов поручил Фонду поставить медикам самые лучшие спецавтомобили, и эта задача с успехом реализовывается. Автомобили от Фонда Рината Ахметова поднимут на качественно новый уровень первичную медико-санитарную помощь в селах и поселках. Таким образом, современная медицина европейского уровня теперь будет доступна жителям самых отдаленных населенных пунктов. 64 машины на базе внедорожников, которые будут до конца года переданы в автопарки центров первичной медико-санитарной помощи и сельским громадам, – это техника, которой нет даже у частных клиник», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Проект «200 скорых для Украины» реализуется по инициативе президента Владимира Зеленского и личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин «скорой помощи».

Это первая большая партия джипов для медиков. Ранее Фонд передавал врачам первые три опытных образца спецавтомобилей на базе внедорожников. Они успешно работают в Кривом Роге, Космаче (Ивано-Франковская область) и Кристиновке (Черкасская область). На этот раз джипы уехали спасать жизни в 16 областей Украины.

Благодаря решению Рината Ахметова в медицинских учреждениях страны уже работает 170 современных автомобилей трех типов: неонатальные типа С (для реанимации младенцев), типа В (реанимация на колесах) и типа А1 (внедорожники).

До конца года станции «скорой помощи», больницы и амбулатории получат еще 30 «скорых»-внедорожников от Фонда Рината Ахметова – и проект «200 скорых для Украины» будет успешно завершен. Двести новых, оборудованных по последним стандартам, автомобилей «скорой медицинской помощи» позволят врачам осуществлять более миллиона выездов к пациентам за год и спасти свыше миллиона жизней.