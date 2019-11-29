Переходное правосудие и реинтеграция Донбасса: В Украине хотят создать военную юстицию

В Украине серьезно работают над созданием военной юстиции в рамках реформы сектора безопасности, но в этом процессе нужно учитывать много особенностей правосудия переходного периода для Донбасса. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве по итогам очередной дискуссии в парламенте рассказал аналитик Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Олег Мартыненко.

«Спектр реформы, который нужно проводить и Министерству обороны и Национальной полиции, это наращивание кадрового потенциала для того, чтобы работать на деоккупированных территориях», – сказал он.

По его словам, в Министерстве внутренних дел Украины есть вариант реформирования сектора безопасности в контексте процесса реинтеграции Донбасса. «Он предполагает, что сотрудники из Луганской и Донецкой областей просто возвращаются в свои дома и продолжают свою работу по предыдущему месту службы, но как раз этого нельзя допускать ни с какой точки зрения – ни с национальной практики, ни с международных стандартов, поскольку такой возвращенный сотрудник будет необъективным, он будет знать, кому он хочет отомстить и так далее. Как бы мы не отбирали людей, такие случаи будут довольно частыми, не нужно это прогнозировать, потому что есть опыт других стран», – пояснил Мартыненко.

«Что касается реформы Вооруженных сил, сейчас в военной среде идет очень активная работа по созданию военной юстиции. Задумка неплохая, потому что это ведет к усилению дисциплины личного состава, но светлые головы из вооруженных структур хотят сделать военную полицию, расширив таким образом Военную службу правопорядка, которая сейчас существует, в количественном составе, ссылаясь часто на хорватский опыт», – продолжил эксперт.

По его словам, в Хорватии были созданы 7 батальонов военной полиции, но это боевые подразделения, которые не выполняют функцию внутреннего контроля войск. «Это, по сути, спецназ – только с полицейской эмблемой, не более того, это не военная служба правопорядка в Хорватии. Хорватия за это платит своей ценой – все преступления, совершенные военными, рассматриваются исключительно гражданскими местными судами. Нет специализированных военных судов. А наши специалисты хотят иметь военную полицию, 11-12 военных специализированных судов, Апелляционный военный суд и отдельную Палату в высшем суде. Кроме того, они хотят иметь еще и Военную адвокатуру. Адвокатура – вообще независимый орган, но они апеллируют к тому, что гражданский адвокат, который не имеет опыта службы в Вооруженных силах и не является военным, он плохо обслужит своего клиента, чем нанесет ему потенциальный ущерб. Но к этому серьезно подходят и готовят законопроекты», – рассказал аналитик УХСПЧ.

«Если мы говорим о гарантиях не повторения [вооруженного конфликта на Донбассе], да – мы должны заботиться о том, чтоб наши Вооруженные силы были боеспособными, крепкими, дисциплинированными, с другой стороны – мы должны следить за тем, чтобы не было таких перекосов, когда возникают различные структуры типа военных судов, военной прокуратуры и так далее», – добавил он.

Напомним, в Верховной Раде Украины обсудили принципы переходного правосудия, в частности, вопрос амнистии для участников боевых действий на Донбассе и вопрос компенсации ущерба пострадавшим в результате вооруженного конфликта.

Как сообщалось ранее, аналитик УХСПЧ Олег Мартыненко считает, что амнистия для участников боевых действий на Донбассе усилит национальную позицию Украины. Эксперт назвал и нюансы предоставления амнистии участникам боевых действий в зависимости от вида вооруженного конфликта и рассказал о негативном международном опыте предоставления полной амнистии. Он также убежден, что к проведению широкой амнистии для участников вооруженного конфликта на Донбассе Украину подталкивает практическая необходимость.