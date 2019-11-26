Это не газ будет со скидкой. Это Украину покупают со скидкой, – Яценюк о возможных прямых поставках газа из России

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк раскритиковал возможность прямых закупок газа из России. Об этом политик написал в своем блоге на Censor.net.

«Это не газ будет со скидкой. Это Украину покупают со скидкой. Не получилось затянуть нас в империю через Единое экономическое пространство, теперь тянут по-новому», – написал Яценюк.

По словам Арсения Яценюка, президент России Владимир Путин полностью изменил тактику.

«Военная операция заменили на экономическую, энергетическую и политическую операцию по захвату Украины. Путин уже получил украинский рынок электроэнергетики, и украинцы начали кормить российское Интер РАО, российских шахтеров и российский бюджет», – написал политик.

Теперь, подчеркнул лидер «Народного фронта», Россия «возвращает специальную дивизию российских войск – "Газпром"».

«Следующим шагом будет восстановление "экономических связей", а по факту – отказ от Соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом», – написал Яценюк.

«Дальше будет больше "братские народы должны возобновить гуманитарные связи". А в Нормандии "миротворец" Путин будет говорить, что он за мир. Только по факту это будет "русский мир"», – подчеркнул политик.

Напомним, в понедельник, 25 ноября, исполнилось четыре года с тех пор, как правительство Арсения Яценюка принял решение о прекращении поставок газа из России.