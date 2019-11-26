Агрессор и жертва: Президент Эстонии оценила ситуацию на Донбассе

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в случае войны на Донбассе нельзя говорить о двух виновных сторонах конфликта, поскольку Украина является жертвой российской агрессии. Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллине, сообщает «Европейская правда».

«Мы не должны позволить международному сообществу забыть, что в этом конфликте нет двух виновных сторон. Мы имеем дело с агрессией, где одна сторона – агрессор, другая – жертва», – сказала президент Эстонии.

Она призвала международное сообщество предпринять шаги в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Кальюлайд также рассказала об итогах своего визита на Донбасс, заявив, что четко увидела, на чьей стороне люди. «После моего визита я могла говорить другим лидерам, что люди, которые пришли на контролируемые Украиной территории с другой стороны, боялись с нами общаться. Это показывает, что они пришли из среды, где царит страх. Меня сопровождал вице-премьер (Украины, – ред.) – к нему люди тянулись, с ним общались. Это показывает четко, на чьей стороне в целом люди на Донбассе», – сказала глава Эстонии.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд стала первым лидером иностранного государства, который посетил зону конфликта на Донбассе. Ее визит состоялся в мае 2018 года.