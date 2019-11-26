Пенсии жителей неподконтрольного Донбасса: В ВРУ зарегистрирован законопроект (Инфографика)

Сегодня, 26 ноября, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Он должен решить вопрос выплаты пенсии гражданам, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях. Об этом сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»).

По информации правозащитников, законопроект 2083-д предусматривает отмену срока выплаты задолженности по пенсиям, который сейчас составляет 3 года. Четко прописывается механизм возврата «пенсионного» долга государства пенсионерам. В частности, речь идет о том, что часть недополученной пенсии за более чем 12 месяцев будет выплачиваться одновременно, а остальная сумма будет возвращаться ежемесячно равными частями, но они не должны превышать месячного размера пенсии.

Кроме того, значительно упрощается процедура подтверждения необходимых для получения пенсии данных. «Так, если в результате оккупации были утрачены или повреждены документы, на основании которых должна была назначаться пенсия, рассчитывается она будет на основании информации из реестра застрахованных лиц и назначаться на основе данных, имеющихся в ПФУ. То есть наши граждане не будут вынуждены возвращаться на временно оккупированные территории для получения архивных справок или справок незаконных формирований», – отмечается в сообщении.

И один из главных моментов – отмена такого требования как обязательная регистрация пенсионера как внутренне перемещенного лица (ВПЛ) для получения собственной пенсии. «Идентификация пенсионеров с временно оккупированных территорий будет происходить раз в 6 месяцев (сейчас пенсионеры вынуждены пересекать линию разграничения каждые два месяца, чтобы им не отменили справку ВПЛ и не прекратили выплачивать пенсию)», – рассказали правозащитники.

Кроме того, по словам аналитика фонда Анастасии Одинцовой, в законопроект 2083-д прописаны нормы, которые позволяют докупить страховой стаж без применения штрафных санкций. «Это позволит получить пенсию тем лицам, кто достиг пенсионного возраста, но в связи с оккупацией не имеют достаточного страхового стажа. Также появляется отдельная статья по выплате пенсий гражданам с временно оккупированных территорий. Это означает, что пенсионеры, которые остаются жить на оккупированных территориях, смогут получать пенсию без оформления справки ВПЛ. Будем откровенны: переселенцев, которые фактически проживают за пределами временно оккупированных территорий, в реальности значительно меньше, чем зарегистрировано. Просто действующие нормы заставляют некоторых граждан оформлять эту справку, чтобы иметь возможность получить честно заработанную пенсию. А она гарантирована им законодательством, поскольку пенсия – это имущество», – сообщила она.

Как отмечает эксперт, несмотря на все сказанное, речь не идет о доставке пенсий на временно неподконтрольные территории – пенсии будут получаться на подконтрольных украинскому правительству территориях.

Проект закона подготовили общественные организации, которые занимаются правами лиц, пострадавших в результате конфликта на востоке Украины, совместно с Комитетом Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов с учетом судебной практики и замечаний Пенсионного фонда Украины. Кроме этого, законопроект поддержал и профильный Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Подробнее об изменениях, которые содержит законопроект, читайте в инфографике:

Текст законопроекта появится здесь: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67474