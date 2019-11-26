На Донбассе воины ВСУ получили почти 200 млн грн дополнительных вознаграждений

Выплаты за уничтоженную технику противника, непосредственное участие в боевых действиях и за успешное выполнение боевого задания получили более 40 тыс. военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом сказал во время брифинга начальник Управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов, сообщает сегодня, 26 декабря, пресс-служба Минобороны.

«За уничтожение 151 единицы техники противника войска профинансированы в сумме более 4,4 млн грн. Эту выплату получили 635 военнослужащих ВС Украины. Вознаграждение за успешное выполнение боевой задачи выплачено более 13,2 млн грн. (более 3 200 военнослужащим ВСУ, – ред.), – сказал Салахов.

Наиболее распространенную выплату, так называемую боевую тысячу, получили более 38 тыс. воинов на общую сумму более 180 тыс. грн. (по состоянию на 15 ноября этого года).

Справка. За успешное выполнение боевого задания (выплачивается на соединение, отдельную воинскую часть, подразделение размером от 60,9 до 365,4 тыс. грн); за уничтожение (захват) техники противника (выплачивается в подразделение, экипаж или лицу размером от 12,2 до 243,6 тыс. грн в зависимости от вида уничтоженной (захваченной) техники).