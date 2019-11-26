Сельские амбулатории Донетчины получили новые авто на более 11 миллионов (Фото)

Сегодня, 26 ноября, в Краматорске состоялось вручение 23 единиц служебного автотранспорта медицинским работникам учреждений здравоохранения первичного уровня, работающих в сельской местности. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«В области введено строительство 21 объекта здравоохранения. Общая стоимость составляет более 158 млн грн. Впереди еще 6 новых объектов. Также осуществляется закупка медицинского оборудования для медицинских учреждений в сельской местности на общую сумму 18 млн грн. Сейчас приобретено 23 Renault Duster стоимостью 695 тыс. грн каждый. Общая стоимость приобретенных авто – 11 млн 385 тыс. грн. Это сделано за средства государственного бюджета. Считаю, что в каждом районе и объединенной громаде должна быть новая амбулатория с собственным автотранспортом и опытными врачами», – сообщил на мероприятии заместитель председателя ДонОВГА Денис Клюшников.

По словам директора департамента здравоохранения Юрия Узуна, качество медицинской помощи зависит от мобильности врача, который работает в амбулатории, поэтому наличие автомобильного транспорта является ключевым. «Мы видим, как трансформируется здравоохранение на селе. И это не последний автомобиль, который будет приобретен для села. Уверен, что ситуация с медициной в селе полностью изменится, когда молодые врачи поедут работать в сельскую местность, имея достойную заработную плату и условия труда», – сказал он.

Как отмечается, этот проект важен для жителей Донетчины, так как 25% населения региона проживает в сельской местности.