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Опыт Германии: На Донетчине презентовали программу реструктуризации и консервации шахт Донбасса

26.11.19 19:59
Фото: пресс-служба ДонОВГА
Фото: пресс-служба ДонОВГА

В Краматорске в Донецкой областной государственной администрации (ОГА) делегация организации «Центр гуманитарного диалога» презентовала программу реструктуризации и консервации угольных шахт Донецкой и Луганской областей. В презентации и обсуждении программы участвовали международные эксперты, заместитель председателя ДонОГА Денис Клюшников и руководители структурных подразделений ОГА. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба ДонОГА.

Так, международный эксперт по вопросам реструктуризации угольной промышленности доктор Рольф Петри рассказал об опыте Германии в ликвидации угольных шахт и дальнейшего обращения с шахтными водами. «Промышленный регион Рур имеет много общего с украинским Донбассом. Ранее в регионе работало более 150 угольных предприятий, в 2005 году осталось 7, на данный момент не работает ни одно. В Германии работают системы отлива и очистки воды даже на рудниках, закрытых еще в первой половине XX столетия. Украине также придется внедрять подобные системы, чтобы в дальнейшем избежать экологической катастрофы», – рассказал он.

Также Рольф Петри рассказал о технологии контролируемого затопления шахт, которая используется в странах Европейского Союза и других странах. Он отметил, что при правильном стратегическом планировании затопление шахт никоим образом не влияет на состояние окружающей среды. «Воду, которая откачивается из угольных шахт, можно очищать несколькими методами и использовать в сельском хозяйстве или сливать в водоемы. В Германии также существует практика использования частично очищенных шахтных вод в централизованных системах отопления и производственных процессах», – объяснил он.

По информации пресс-службы, замглавы ДонОГА рассказал присутствующим о насущных проблемах в регионе, которые возникли из-за массового неконтролируемого затопления шахт на временно неподконтрольных украинской власти территориях. Он отметил, что для Донецкой области очень важно использовать передовой опыт европейских партнеров.

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